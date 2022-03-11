Оккупанты нанесли ракетный удар по Барышевке, – председатель Киевской ОВА
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по поселку Барышевка, Броварского района Киевской области
Об этом сообщает глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба.
"По Барышевке осуществлен ракетный удар. По предварительной информации, ракета "Искандер" нанесла значительные повреждения инфраструктуре и жилищному фонду", – говорится в сообщении.
Поврежден полностью 60-квартирный дом, четыре многоквартирных дома и 10 частных домов повреждены частично. Предварительно жертв в результате авиаудара нет. Информация уточняется.
- Напомним, в Минобороны России признали авиаудары по Луцку и Ивано-Франковску.
- По словам мэра Луцка Игоря Полищука, взрывы произошли в стороне от аэродрома. Сейчас на месте происшествия работают спасатели. По предварительной информации, два человека погибли.
- Взрывы прогремели также в Ивано-Франковске. Там власти призывают горожан не снимать фото и видео взрывов и не публиковать в сети, чтобы не помочь оккупантам корректировать свой огонь.
- Очевидцы в Днепре сообщают о трех мощных взрывах, прогремевших рано утром 11 марта.
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