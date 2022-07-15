Оккупанты нанесли ракетный и авиаудар по Луганщине: пострадали гражданские объекты, умерла женщина, раненая ранее
Россияне 14 июля били по Луганщине из авиации, артиллерии, минометов и ракет, попав в гражданские объекты. Умерла женщина, раненая раньше
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .
"Между тем, растет количество жертв российского вторжения. Полтора месяца врачи из Днепра боролись за жизнь пожилой женщины из Лисичанска, которая получила тяжелые ранения еще в начале июня. К сожалению, вчера она скончалась", - отметил он.
На линии фронта россияне продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары, проводить попытки штурма.
В течение 14 июля они нанесли по меньшей мере один ракетный, а также авиационных ударов, в частности, по Верхнекаменскому. Там и в Белогоровке повреждены остатки гражданской инфраструктуры. Однако на обоих направлениях вражеские штурмы были безуспешны. Также россияне трижды открыли огонь из ствольной артиллерии, четыре раза – из минометов, одна – из реактивных систем залпового огня, пять – из танков.
- 14 июля в Луганской области оккупанты собирают личные данные пенсионеров и используют этих людей для разбора завалов .
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