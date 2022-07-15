Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме .

"Между тем, растет количество жертв российского вторжения. Полтора месяца врачи из Днепра боролись за жизнь пожилой женщины из Лисичанска, которая получила тяжелые ранения еще в начале июня. К сожалению, вчера она скончалась", - отметил он.

На линии фронта россияне продолжают наносить артиллерийские и ракетные удары, проводить попытки штурма.

В течение 14 июля они нанесли по меньшей мере один ракетный, а также авиационных ударов, в частности, по Верхнекаменскому. Там и в Белогоровке повреждены остатки гражданской инфраструктуры. Однако на обоих направлениях вражеские штурмы были безуспешны. Также россияне трижды открыли огонь из ствольной артиллерии, четыре раза – из минометов, одна – из реактивных систем залпового огня, пять – из танков.

14 июля в Луганской области оккупанты собирают личные данные пенсионеров и используют этих людей для разбора завалов .

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