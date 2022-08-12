Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью: в городе пожар, ранена женщина, разрушены объекты инфраструктуры
Сегодня, около 19:15 враг нанес удар по городу Запорожье
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.
"В общей сложности выпущено 5 ракет. Разрушениям подверглись объекты инфраструктуры в Шевченковском районе областного центра. Возник пожар. Сейчас известно об одной раненой женщине. Информация впоследствии будет уточнена. Соблюдаем правила воздушной тревоги. Помним о неразглашении информации", - говорится в сообщении. .
- Напомним, в ночь с 9 на 10 августа на Запорожье россияне убили женщину, обстреляли почти 30 домов.
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