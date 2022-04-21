Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью, – ОВА

Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.

Около 13:00 в Запорожье было зафиксировано два ракетных удара. Российские войска в очередной раз пытались нанести ущерб инфраструктуре города. Отмечают, что в результате воздушной атаки россиян пострадавших нет.

Жителей города просят ничего не фотографировать и не распространять фото и видеоматериалы.

Ранее сообщалось, что жителей временно захваченной Розовской ОТГ в Запорожской области вынудили проголосовать за временное "присоединение" к российской оккупационной администрации "ДНР".