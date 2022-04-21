Оккупанты нанесли ракетные удары по Запорожью, – ОВА
В четверг, 21 апреля, российская армия нанесла два ракетных удара по городу Запорожье
Об этом сообщили в Запорожской областной военной администрации.
Около 13:00 в Запорожье было зафиксировано два ракетных удара. Российские войска в очередной раз пытались нанести ущерб инфраструктуре города. Отмечают, что в результате воздушной атаки россиян пострадавших нет.
Жителей города просят ничего не фотографировать и не распространять фото и видеоматериалы.
- Ранее сообщалось, что жителей временно захваченной Розовской ОТГ в Запорожской области вынудили проголосовать за временное "присоединение" к российской оккупационной администрации "ДНР".
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