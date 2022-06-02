Оккупанты нанесли ракетные удары по Сумщине: по меньшей мере три человека получили ранения
В ночь на 2 июня россияне нанесли три ракетных удара по Сумщине, ранили 3 человека и повредили дома, один из которых разрушили
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Около полуночи, во время воздушной тревоги, российский вражеский самолет нанес 3 ракетных удара по территории Сумского района, Краснопольской общины", - отметил он.
Один дом разрушен полностью от прямого попадания ракеты, еще несколько повреждены. Есть большие разрушения в домохозяйствах.
"Предварительно: по меньшей мере три человека ранены. Все - гражданские жители Краснополья. Живы, сейчас в больнице. На месте происшествий работают спасатели", - отметил глава ОВА.
- 31 мая россияне нанесли ракетный удар с самолетов Су-30СМ по подразделениям украинских войск в Сумской области.
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