Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву,- городской глава

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.



"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - написал мэр.

Напомним, в Николаевской и Одесской области Воздушные силы ВСУ сбили две крылатые ракеты морского базирования оккупантов.