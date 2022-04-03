Оккупанты нанесли ракетные удары по Николаеву,- городской глава
3 апреля Россия нанесла ракетные удары по Николаеву
Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич в Telegram.
"Друзья, есть несколько ракетных ударов по городу. Собираем сейчас данные. Не публикуйте никаких фото или видео до того, как это сделают официальные источники", - написал мэр.
- Напомним, в Николаевской и Одесской области Воздушные силы ВСУ сбили две крылатые ракеты морского базирования оккупантов.
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