Оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.

Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате обстрелов в городе пришлось остановить наземный электротранспорт и метро. Пострадавших, предварительно, нет. На месте работают соответствующие службы.

В Киеве 15 ноября прогремели взрывы, в результате чего повреждены три жилых дома.

Также оккупанты ударили по объекту инфраструктуры в Ривном. Поразили объект критической энергетической инфраструктуры во Львове .

В Житомире в результате ракетного удара по критической инфраструктуре исчез свет . А над Сумщиной в этот же день силы ПВО сбили ракету.