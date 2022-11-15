Оккупанты нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района
Во вторник, 15 ноября, россияне нанесли ракетный удар по энергетическому объекту Харькова, в результате чего в городе возникли проблемы с электроснабжением
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Россияне нанесли ракетные удары по критической инфраструктуре Харькова и Чугуевского района. Есть перебои с электроснабжением, все профильные службы работают на местах. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, в результате обстрелов в городе пришлось остановить наземный электротранспорт и метро. Пострадавших, предварительно, нет. На месте работают соответствующие службы.
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