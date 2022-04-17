Оккупанты нанесли ракетные удары по инфраструктуре Броваров, - мэр

Об этом сообщил мэр Броваров Игорь Сапожко .



"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашем обществе. Прошу сохранять спокойствие. Возможны перебои с электроэнергией, водоснабжением и канализацией. Все службы работают в усиленном режиме", - рассказал он.



Мэр напомнил, что люди не снимают видео и не забывают, что в Украине продолжается война. Игорь Сапожко также отметил, что коммунальные службы сделают все для восстановления всех жизнеобеспечивающих объектов инфраструктуры в течение 17 апреля.

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