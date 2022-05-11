Об этом сообщает городской голова Вадим Лях.

По предварительным данным, утром 11 мая россияне нанесли ракетные удары по двум микрорайонам города Славянск.

Масштабы разрушений в настоящее время уточняются. По словам Ляха, обошлось без жертв.

Мэр призвал граждан сохранять спокойствие и не выставлять фотоматериалы с места происшествия.

Напоминаем, что утром оккупанты также обстреляли Черниговщину. Атака произошла с территории РФ. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги

А в Запорожье подразделения ПВО сбили российскую ракету, в результате чего она взорвалась над инфраструктурным объектом.

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