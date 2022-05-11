Оккупанты нанесли ракетные удары по двум микрорайонам Славянска, обошлось без жертв
Российские оккупанты обстреляли два микрорайона Славянска. По предварительной информации, обошлось без жертв
Об этом сообщает городской голова Вадим Лях.
По предварительным данным, утром 11 мая россияне нанесли ракетные удары по двум микрорайонам города Славянск.
Масштабы разрушений в настоящее время уточняются. По словам Ляха, обошлось без жертв.
Мэр призвал граждан сохранять спокойствие и не выставлять фотоматериалы с места происшествия.
- Напоминаем, что утром оккупанты также обстреляли Черниговщину. Атака произошла с территории РФ. Жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги
- А в Запорожье подразделения ПВО сбили российскую ракету, в результате чего она взорвалась над инфраструктурным объектом.
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