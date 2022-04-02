Оккупанты нанесли ракетные удары по Днепропетровщине и ранили двух человек, - ОВА
В Днепре россияне попали ракетой в объект инфраструктуры, а в Кривом Роге – в автозаправку
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко .
"Ночные ракетные удары по Днепропетровщине. В Днепре ракеты попали в инфраструктурный объект. Серьезные разрушения. Два человека ранены. В Кривом Роге "прилет" на автозаправку. Возгорания спасатели погасили. Пострадавших нет", - отметил он.
Валентин Резниченко отметил, что в ночь на 2 апреля в небе над Днепропетровщиной ПВО ВСУ сбили четыре российские ракеты и один БПЛА.
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