Оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по инфраструктуре Полтавщины, - глава ОВА
Вечером 24 апреля россияне сбросили девять ракет на город Кременчуг, что на Полтавщине. Информацию о пострадавших уточняют. ОВА призвала горожан находиться в укрытиях
Об этом заявил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - отметил он.
Глава ОВА призвал украинцев не выходить из укрытий, ведь воздушная тревога продолжается.
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