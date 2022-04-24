Оккупанты нанесли 9 ракетных ударов по инфраструктуре Полтавщины, - глава ОВА

Об этом заявил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.



"Уже 9 российских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - отметил он.



Глава ОВА призвал украинцев не выходить из укрытий, ведь воздушная тревога продолжается.

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