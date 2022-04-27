Оккупанты нанесли повторный удар по мосту через Днестровский лиман в Одесской области

Об этом заявил председатель правления Укрзализныци Александр Камышин .



"Сегодня в 6:45 повторный ракетный обстрел того же моста через Днестровский лиман в Одесской области. Пострадавших железнодорожников нет", - написал он.



Степень повреждений инфраструктуры будет определяться по окончании воздушной тревоги.

26 апреля Одесщину атаковали 3 крылатые ракеты и повредили мост из-за Днестровского лимана.

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