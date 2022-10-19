"В течение 7-18 октября Россия нанесла более 190 ударов ракетами и БПЛА по 16 областям Украины", - говорится в сообщении.

В результате вражеских атак погибли более 70 человек. Еще более 240 получили ранения.

Во вторник, 18 октября,оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов и более 10 раз стреляли из РСЗО. Удары получили более 10 населенных пунктов.

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