Оккупанты нанесли по Сумщине по меньшей мере 7 ракетных ударов в сутки
Утром 9 июля россияне обстреляли Сумщину ракетами из вертолетов и реактивных систем залпового огня
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
После 7:00 россияне с вертолета нанесли два ракетных удара по Белопольской общине. В 7:30 они выпустили 5 ракет из реактивных систем залпового огня по Хотинской общине. Около 7:45 российский вертолет обстрелял Миропольскую общину.
Информацию о пострадавших и разрушении уточняют.
- 8 июля в Сумской области от российских обстрелов пострадал фермер . Ему в шею попали обломки мины.
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