Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .

После 7:00 россияне с вертолета нанесли два ракетных удара по Белопольской общине. В 7:30 они выпустили 5 ракет из реактивных систем залпового огня по Хотинской общине. Около 7:45 российский вертолет обстрелял Миропольскую общину.

Информацию о пострадавших и разрушении уточняют.

8 июля в Сумской области от российских обстрелов пострадал фермер . Ему в шею попали обломки мины.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb