Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по жилым домам в Харькове
Российские захватчики в очередной раз обстреляли жилые дома в Харькове. В результате ракетного удара значительные повреждения получила 5-этажка
Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.
"Девятого апреля враг подверг очередному ракетному обстрелу одиниз жилых массивов города Харьков. В результате обстрела потерпела серьезные разрушения жилая 5-этажка", – говорится в сообщении.
Известно, что в одном из подъездов разрушены перекрытия между всеми этажами – квартиры обрушились внутрь. Работники ГСЧС вытащили семерых из-под завалов, еще восьмерых – эвакуировали.
- На освобожденных территориях Харьковской области находят тела замученных мирных жителей. Фиксируют военные преступления подобные тем, которые происходили в Буче.
- Также известно, что в Харьковской области российские военные расстреляли автомобиль директора Волчанского лесного хозяйства Сергея Пиева, мужчина погиб на месте.
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