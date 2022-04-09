Оккупанты нанесли очередной ракетный удар по жилым домам в Харькове

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Девятого апреля враг подверг очередному ракетному обстрелу одиниз жилых массивов города Харьков. В результате обстрела потерпела серьезные разрушения жилая 5-этажка", – говорится в сообщении.



Известно, что в одном из подъездов разрушены перекрытия между всеми этажами – квартиры обрушились внутрь. Работники ГСЧС вытащили семерых из-под завалов, еще восьмерых – эвакуировали.