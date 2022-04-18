Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Львову: повреждена гражданская инфраструктура
В понедельник, 18 апреля, во Львове было слышно несколько взрывов. Сигнал воздушной тревоги раздался в 7:44 утра
Об этом сообщает "Эспрессо".
Несколько взрывов раздалось около 8:10.
В 8.42 глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что по предварительной информации, произошло четыре ракетных удара. При этом городской голова Львова Андрей Садовый говорит о пяти прицельных ракетных ударах по Львову.
Кроме того, Козицкий призвал жителей города оставаться в укрытиях, а также ничего не снимать на видео, не фотографировать и не распространять предположения из непроверенных телеграмм-каналов и групп.
Впоследствии советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что было сразу пять ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова.
"Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично на весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", - добавил он.
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