Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине, - глава ОГА

Об этом написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает Еспресо. TV.

"В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен. В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет", - написал Валентин Резниченко.

Напомним , утром оккупанты обстреляли ракетами объект вблизи Никополя на Днепропетровщине.

В пятницу оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре

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