Оккупанты нанесли несколько ракетных ударов по Днепропетровщине, - глава ОГА
Сегодня, 29 марта, в результате ракетного удара по Днепропетровской области ранен один человек
Об этом написал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко, передает Еспресо. TV.
"В Новомосковском районе ракета попала на территорию фермерского хозяйства. Повреждена техника. Один человек ранен. В Павлограде попали в виадук. Движение по дороге приостановлено. Ракетный удар пришелся и по территории Никопольского района. Погибших нет", - написал Валентин Резниченко.
- Напомним , утром оккупанты обстреляли ракетами объект вблизи Никополя на Днепропетровщине.
- В пятницу оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.94
-
EUR
Покупка 32.11Продажа 33.1
- Актуальное
- Важное