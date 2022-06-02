Оккупанты нанесли массированный ракетный удар по разрушенному мосту на Николаевщине
Четыре крылатых ракеты противника попали в уже разрушенный железнодорожный мост возле села Трихаты
Об этом сообщают Вооруженные силы Украины.
"Оккупанты нанесли массированный ракетный удар с применением стратегической авиации по Николаевской области. Четырьмя крылатыми ракетами противник ударил по ранее разрушенному железнодорожному мосту в районе села Трихаты", – говорится в сообщении.
Также атакованы черноморское побережье Николаевской области и тыловые районы позиций ВСУ. Кроме того, ночью "Ураганом" атаковали Очаков, а областной центр в очередной раз "накрыли" огнем артиллерии", - сообщают ВСУ.
- 2 июня в эфире Еспресо полковник Костенко заявил, что российско-украинскую войну назовут ракетно-артиллерийской.
- Враг концентрируется на авиа- и ракетных ударах, уничтожении инфраструктуры и логистических центров и отрезании от морей.
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