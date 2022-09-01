Оккупанты нанесли экологии Украины ущерб почти на 1 трлн грн, - Министерство защиты окружающей среды
Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины оценивает ущерб природе от военной агрессии РФ за эти полгода, рассчитанный по новым методикам, в 962 млрд грн
Об этом рассказал глава министерства Руслан Стрелец во время брифинга в Медиа-центре, сообщает Интерфакс-Украина.
"Новые методики позволили нам существенно скорректировать эти расчеты, которые мы ранее обнародовали, и по новым оценкам сумма ущерба уже 962 млрд грн, то есть почти 1 трлн грн, и эти расчеты продолжаются", – сказал Стрелец на брифинге.
Он отметил, что Министерство передало правоохранительным органам для следственных действий более 300 материалов, и Минприроды продолжает фиксировать все убытки для того, чтобы в дальнейшем через международные суды потребовать компенсации от Российской Федерации.
По данным министра, самый большой ущерб – от загрязнения воздуха, 923 млрд грн.
При этом объем выбросов только за полгода превысил более чем в двадцать раз выбросы за год в предыдущие годы.
"Все выбросы загрязняющих веществ, произошедшие в Украине во время войны, в частности от горения нефтепродуктов, лесных пожаров, взрывов ракет, уже составили 46 млн тонн. Для сравнения – за предыдущие годы эти цифры находились в пределах 2,2 млн тонн", – прокомментировал министр.
По его данным, из-за пожаров на 40 уничтоженных россиянами украинских нефтебазах в воздух попало почти 500 тыс. тонн токсичных веществ.
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