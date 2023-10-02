Оккупанты нанесли два удара по Купянску на Харьковщине: госпитализирована женщина

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По предварительным данным, оккупанты ударили по городу управляемой авиабомбой.

"Повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения... Подразделения ДСНС ликвидируют последствия попаданий", - написал чиновник.

Позже он разместил еще одно сообщение, в котором говорится о повторном ударе по Купянску и пострадавшей женщине.

"Оккупанты нанесли еще один удар по Купянску. Повреждены многоквартирные жилые дома. По предварительной информации, пострадала гражданская женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказал Синегубов.