Оккупанты нанесли два удара по Купянску на Харьковщине: госпитализирована женщина
Днем 2 октября российская оккупационная армия нанесла два удара по Купянску Харьковской области, в результате чего ранена женщина. Она в больнице
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
По предварительным данным, оккупанты ударили по городу управляемой авиабомбой.
"Повреждены как минимум 7 жилых домов, уничтожены автомобили гражданского населения... Подразделения ДСНС ликвидируют последствия попаданий", - написал чиновник.
Позже он разместил еще одно сообщение, в котором говорится о повторном ударе по Купянску и пострадавшей женщине.
"Оккупанты нанесли еще один удар по Купянску. Повреждены многоквартирные жилые дома. По предварительной информации, пострадала гражданская женщина, она госпитализирована в медицинское учреждение", - рассказал Синегубов.
- На прошлой неделе в Купянске Харьковской области бригада энергетиков попала под ракетный обстрел РФ.
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