Global Львов Главная
ru ua
Global Львов Главная
Война с Россией: хроника
Война с Россией: беженцы
Главная война с Россией Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре, – глава ОВА

Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре, – глава ОВА

25 мартa, 2022 пятница
10:25

Российские оккупационные силы обстреляли воинскую часть вблизи Днепра. Военные РФ нанесли два ракетных удара

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра",– рассказал он.

Резниченко добавил, что в результате удара произошли серьезные разрушения. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы и ищут людей.

  • Напомним, ранее мы сообщали, что Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине.
  • Добавим, в Калиновке в Киевской области в результате обстрела загорелась нефтебаза.
  • В Луганской области оккупанты больше всего обстреливали Кременную, Новодружеск, Лисичанск, Попасную, Северодонецк и Рубежное, убили двух человек и повредили дома.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Днепр
война новости
Читайте также:
24 мартa, 2022 четверг
Враг сопровождает колонны техники на вертолетах – председатель Сумской ОВА.
23 мартa, 2022 среда
Риск государственного переворота против Путина в ФСБ растет с каждой неделей войны в Украине, - The Times
20 мартa, 2022 воскресенье
На Сумщине ситуация нагнетается – глава Сумской ОВА
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.24
    Покупка 29.24
    Продажа 29.98
  • EUR
    Покупка 32.17
    Продажа 33.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
25 мартa
11:00
Япония планирует запретить экспорт роскошных автомобилей в Россию, - Kyodo
10:59
Эксклюзив
Константин Москалец: Свет Фатимы
10:56
В случае потери паспорта можно воспользоваться цифровым в "Дии" и восстановить документы в ЦНАПе
10:53
У оккупантов начались проблемы с финансированием армии, - украинская разведка
10:47
Эксклюзив
Красный Крест не должен эвакуировать украинцев на территорию россии, — вице-призедент Красного Креста Украины
10:45
В четырех районах Киева 25 марта работают 6 мини-ярмарок
10:38
В Киевской области ВСУ освободили Лукьяновку, уничтожили российский опорный пункт и 40 оккупантов, - глава терробороны Киева
10:31
ЕС обязался создать Трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления после войны
10:00
Верещук: на 25 марта согласованы гуманитарные коридоры для эвакуации из Мариуполя и Мелитополя
09:51
Украинские военные отбросили оккупантов на 35 км от Киева, – Минобороны Великобритании
09:37
Moody’s
Рейтинговая компания Moody&#39;s планирует отменить рейтинги российских компаний, - Reuters
09:27
Украинские военные сбили над Одесской областью российские беспилотники, - ОВА
09:23
Эксклюзив
В Чернигове большинство людей осталось без водоснабжения и электричества, - журналист
09:12
Россияне пропустили гуманитарный конвой в Мелитополь, - мэр
09:02
Эксклюзив
"Люди сидят в подвалах, уехать почти невозможно, некоторых принудительно вывозят в россию": блоггер о ситуации в Мариуполе
08:53
Самая популярная газета Ирландии Irish Independent опубликовала главную статью на украинском - впервые в истории не на ирландском или английском языке
08:46
В Калиновке в Киевской области в результате обстрела загорелась нефтебаза
08:45
Эксклюзив
Ночь в Киевской области прошла горячо: ВСУ и ТРО уничтожили более 12 танков и 10 единиц бронированной техники российских оккупантов, - Сабий
08:36
Россияне повредили 566 учебных заведений в Украине, 73 из которых разрушили полностью, - ювенальные прокуроры
08:22
В Украине из-за войны погибли 135 детей, 184 получили ранения, - Офис генпрокурора
08:09
Эксклюзив
экономика
В Одессе волонтеры начали собирать помощь военным в биткоинах, - депутат Одесского райсовета
08:07
Россияне всю ночь обстреливали Луганщину и убили двух человек, - Гайдай
07:44
В Херсоне оккупанты похитили депутата райсовета Афанасьева, - облсовет
07:21
Эммануэль Макрон
Макрон позволяет французским компаниям самостоятельно решать, оставаться ли на российском рынке
07:02
Джастин Трюдо
Канада продолжит предоставлять Украине военную оснастку, - Трюдо
06:48
В течение суток ВСУ отразили 9 вражеских атак, уничтожили 12 танков и 9 артиллерийских систем. Агрессор потерял более 200 военных, - Генштаб
06:38
Трофей ЧС-2022
ЧМ-2022: результаты матчей плей-офф квалификации
05:56
Евросоюз обязался помочь Украине в восстановлении после войны
05:18
Запорожье
В Запорожской области на полтора дня введут комендантский час
05:12
Ярослав Качинский
Мы страна в абсолютно хорошем состоянии, - Качиньский заявил, что Польша не будет просить у ЕС деньги на украинских беженцев
04:29
Все больше российских военных переходят на сторону Украины, - разведка
03:56
Россияне бросились покупать антидепрессанты, снотворные и противозачаточные средства, - Reuters
03:37
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков, манипуляций и "вбросов" от России за 24 марта
03:25
Андрей Павелко
Предлагаю рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение ЧМ по футболу в Украине и Великобритании, – президент УАФ
03:03
Австралия ввела санкции против Лукашенко и 22 российских пропагандистов
02:31
Мы найдем каждого русского военного. Не думайте, что ваши фамилии нам не известны, - Верещук
02:03
Центр противодействия дезинформации дал совет украинцам: как бороться с бессонницей
01:50
Анджей Дуда ответил на угрозы России польской поговоркой
01:48
Италия сенсационно проиграла Северной Македонии и второй раз подряд не сыграет на ЧМ по футболу
01:38
В болгарской столице прошло массовое шествие в поддержку Украины. Видео
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV