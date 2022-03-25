Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре, – глава ОВА

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.



"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра",– рассказал он.



Резниченко добавил, что в результате удара произошли серьезные разрушения. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы и ищут людей.

Напомним, ранее мы сообщали, что Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине.

Добавим, в Калиновке в Киевской области в результате обстрела загорелась нефтебаза.

В Луганской области оккупанты больше всего обстреливали Кременную, Новодружеск, Лисичанск, Попасную, Северодонецк и Рубежное, убили двух человек и повредили дома.