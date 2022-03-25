Оккупанты нанесли два ракетных удара по воинской части в Днепре, – глава ОВА
Российские оккупационные силы обстреляли воинскую часть вблизи Днепра. Военные РФ нанесли два ракетных удара
Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"Тревожная ночь. Два ракетных удара по воинской части на окраине Днепра",– рассказал он.
Резниченко добавил, что в результате удара произошли серьезные разрушения. На месте работают спасатели, которые разбирают завалы и ищут людей.
- Напомним, ранее мы сообщали, что Россия нанесла ракетный удар по Днепропетровщине.
- Добавим, в Калиновке в Киевской области в результате обстрела загорелась нефтебаза.
- В Луганской области оккупанты больше всего обстреливали Кременную, Новодружеск, Лисичанск, Попасную, Северодонецк и Рубежное, убили двух человек и повредили дома.
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