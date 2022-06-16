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Главная война с Россией Оккупанты нанесли авиаудары по Сумщине, Донетчине и Луганщине, ВСУ отразили штурм Долины, - Генштаб

Оккупанты нанесли авиаудары по Сумщине, Донетчине и Луганщине, ВСУ отразили штурм Долины, - Генштаб

16 июня, 2022 четверг
19:02
война с Россией На фото гаубица М109А3

Враг обстрелял из артиллерии районы населённых пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Нанес авиаудары парой вертолетов Ка-52 неподалеку от города Глухов на Сумщине

Об этом говорится в оперативной информации от Генерального штаба ВСУ.

Основные усилия враг сосредотачивается на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

"На Северодонецком направлении враг применял артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Лоскутовка, Метелкино и Боровское. Нанес авиационный удар по Лоскутовке.

На Бахмутском направлении российские оккупанты обстреляли из артиллерии районы населенных пунктов Нью-Йорк, Зайцево, Покровское, Новая Каменка, Яковлевка, Берестово, Николаевка и Новоивановка. Нанесли авиаудары парой вертолетов Ка-52 по мирному населенному пункту Яковлевка. Наши воины снова успешно отразили штурмовые действия противника в направлении Берестового.

На Славянском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы вблизи Мазановки, Краснополья и Дубровного. Украинские воины отразили вражеский штурм в направлении населенного пункта Долина. Противник отошел", – говорится в сообщении.

Также в Генштабе сообщили, что в Харьковском направлении враг применял ствольную артиллерию и реактивные системы залпового огня в районах населенных пунктов Золочев, Уды, Байрак, Победа, Рубежное, Верхний Салтов, Печенеги и Лебяже.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытался вести штурмовые действия с целью недопущения опрокидывания наших войск на другие направления. Совершил обстрелы из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Железнодорожное, Гуляйполе и Чаривное.

На Сиверском направлении враг обстрелял из артиллерии районы населенных пунктов Леоновка Черниговской области и Уланово, Сопич и Барановка Сумской области. Нанес авиаудары парой вертолетов Ка-52 недалеко от города Глухов, что на Сумщине.

Что касается Волынского и Полесского направлений, то подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы. Продолжается инженерное оборудование позиций в приграничных районах Брестской области. 14-16 июня проведено командно-штабное обучение с воинскими частями тылового обеспечения вооруженных сил Беларуси.

"На Южнобужском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Враг продолжает сосредоточивать усилия на удержании занимаемых рубежей и совершенствовании инженерного оборудования позиций. Применил ствольную и реактивную артиллерию в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Тополино, Новониколаевка, Степная Долина, Таврическое, Лиманы и Александровка", – сообщают в Генштабе ВСУ.

Враг поддерживает в готовности к применению три носителя высокоточного оружия суммарным залпом до 20 крылатых ракет типа "Калибр".

Значительные потери российских оккупационных войск разрушают планы военного руководства по быстрому продвижению в глубь территории Украины. Участились случаи освобождения большого количества личного состава из-за отказа участия в боевых действиях на территории Украины. Это не позволяет в сжатые сроки осуществить усиление и замену потерявших боеспособность российских подразделений.
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  • Рашисты обстреляли кассетными снарядами дома мирного населения в Николаеве.
  • Россия нанесла авиаудар по Лисичанску: по меньшей мере трое погибших
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