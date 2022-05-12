Оккупанты нанесли авиаудары по школам в Новгород-Северском, есть погибшие и раненые
Россияне обстреляли объекты критической инфраструктуры в Новгород-Северском. Под обстрел попали школы и частные дома
Об этом сообщает глава Черниговской ОГА Вячеслав Чаус.
Сообщается, что ночью 12 мая по городу Новгород-Северский российские оккупанты нанесли несколько авиаударов. Под обстрелы попали объекты критической инфраструктуры, в том числе местные школы.
По словам Чауса, кроме того, обстрелами были повреждены административные здания и частные дома.
Есть погибшие и раненые. Число жертв уточняется. В настоящее время на месте работают спасательные службы и медики.
- 11 мая оккупанты из минометов обстреляли Черниговщину.
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