Оккупанты нанесли авиаудары на Сумщине и Херсонщине, пытаются окружить защитников Северодонецка и захватить город, - Генштаб
Рашисты нанесли ракетный авиационный удар с самолетов Су-30СМ по подразделениям украинских войск в Сумской области. Продолжаются артиллерийские и минометные обстрелы пограничных населенных пунктов
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
"На Донецком направлении противник, при поддержке огня артиллерии и минометов, проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.
Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлении населенных пунктов Сиверск и Райгородок", – говорится в сообщении.
На Южнобужском направлении рашисты ведут оборону и проводят минирование побережья реки Ингулец. Захватчики нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".
Кроме того, враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей дополнительные подразделения вооруженных сил РФ. С баз хранения в Беларуси сняли танки и боевые машины пехоты. Вероятно, что их передадут россиянам с целью восполнения текущих потерь.
- Напомним, украинские разведчики уничтожили инженерное подразделение российских оккупантов.
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