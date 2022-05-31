Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"На Донецком направлении противник, при поддержке огня артиллерии и минометов, проводит активные штурмовые действия на Северодонецком и Бахмутском направлениях, бои продолжаются.

Враг пытается установить полный контроль над населенным пунктом Северодонецк и окружить действующие на указанном направлении подразделения Сил обороны. Ведет подготовку к наступлению в направлении населенных пунктов Сиверск и Райгородок", – говорится в сообщении.

На Южнобужском направлении рашисты ведут оборону и проводят минирование побережья реки Ингулец. Захватчики нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Давыдов Брод Херсонской области.

В акваториях Черного и Азовского морей корабельные группировки противника продолжают выполнять задачи по изоляции районов боевых действий. Продолжает находиться в готовности фрегат "Адмирал Макаров", имеющий на борту до 8 крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, враг удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей дополнительные подразделения вооруженных сил РФ. С баз хранения в Беларуси сняли танки и боевые машины пехоты. Вероятно, что их передадут россиянам с целью восполнения текущих потерь.