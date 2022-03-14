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Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Оккупанты нанесли авиаудара по ровенской телебашне, - глава ОГА

Оккупанты нанесли авиаудара по ровенской телебашне, - глава ОГА

14 мартa, 2022 понедельник
07:09

Российские оккуаанты обстреляли телевизионную башню в Ровенской области

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По предварительной информации, 14 марта в 1:30 ночи на территории всей Ровенской области была объявлена воздушная тревога. По состоянию на семь часов об отбое так и не было сообщено.

Позже глава Ровенской ОГА сообщил о повреждении телевизионной башни на Ровенщине в результате авиаудара, который россияне нанесли в 5:20 утра. На месте работают специалисты. Детали выясняются.

  • Напомним, что на 9 марта Генштаб сообщил о высокой вероятности диверсий в Ровенской и Львовской областях.

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