Оккупанты нанесли авиаудара по ровенской телебашне, - глава ОГА

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.



По предварительной информации, 14 марта в 1:30 ночи на территории всей Ровенской области была объявлена воздушная тревога. По состоянию на семь часов об отбое так и не было сообщено.



Позже глава Ровенской ОГА сообщил о повреждении телевизионной башни на Ровенщине в результате авиаудара, который россияне нанесли в 5:20 утра. На месте работают специалисты. Детали выясняются.

Напомним, что на 9 марта Генштаб сообщил о высокой вероятности диверсий в Ровенской и Львовской областях.