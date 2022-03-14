Оккупанты нанесли авиаудара по ровенской телебашне, - глава ОГА
Российские оккуаанты обстреляли телевизионную башню в Ровенской области
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Ровенской ОГА Виталий Коваль.
По предварительной информации, 14 марта в 1:30 ночи на территории всей Ровенской области была объявлена воздушная тревога. По состоянию на семь часов об отбое так и не было сообщено.
Позже глава Ровенской ОГА сообщил о повреждении телевизионной башни на Ровенщине в результате авиаудара, который россияне нанесли в 5:20 утра. На месте работают специалисты. Детали выясняются.
- Напомним, что на 9 марта Генштаб сообщил о высокой вероятности диверсий в Ровенской и Львовской областях.
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