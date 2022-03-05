Оккупанты нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу: два человека получили травмы
Два человека получили травмы в результате авиаудара россиян по бронетанковому заводу в Житомире
Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко .
"Вечером произошел авиационный удар по двум объектам - по Озерному и нашему бронетанковому заводу. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет. Поэтому вот так выглядит война на Житомирщине", - сообщил он.
Глава ОВА добавил, что россияне уничтожают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру. В частности, прямым ударом ракеты оккупанты разрушили здание 25-го лицея.
"Я вчера говорил и дальше буду говорить, что мы восстановим все школы, которые будут уничтожены. Там будут учиться военные, которые дадут достойный отпор любому агрессору", - подчеркнул Виталий Бунечко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное