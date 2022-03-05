Оккупанты нанесли авиаудар по Житомирскому бронетанковому заводу: два человека получили травмы

Об этом заявил глава Житомирской ОВА Виталий Бунечко .



"Вечером произошел авиационный удар по двум объектам - по Озерному и нашему бронетанковому заводу. На бронетанковом, к сожалению, два человека получили ранения, жертв нет. Поэтому вот так выглядит война на Житомирщине", - сообщил он.



Глава ОВА добавил, что россияне уничтожают не только военную, но и гражданскую инфраструктуру. В частности, прямым ударом ракеты оккупанты разрушили здание 25-го лицея.



"Я вчера говорил и дальше буду говорить, что мы восстановим все школы, которые будут уничтожены. Там будут учиться военные, которые дадут достойный отпор любому агрессору", - подчеркнул Виталий Бунечко.

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