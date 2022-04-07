Оккупанты нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково на Харьковщине, заблокированы три эвакуационных поезда

Об этом говорится в сообщении главы Укрзализныци Александра Камышина.



"Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов, как Славянск, Краматорск и Лиман", – говорится в сообщении.



В настоящее время временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.



"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации", - добавил глава Укрзализныци.

Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. В Балаклее от российского артобстрела погибли три человека, по Лозовой оккупанты ударили ракетами.

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