Оккупанты нанесли авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково на Харьковщине, заблокированы три эвакуационных поезда
В Славянске и Краматорске заблокированы три эвакуационных поезда из-за обстрела путепровода на Донецкой железной дороге
Об этом говорится в сообщении главы Укрзализныци Александра Камышина.
"Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвинково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов, как Славянск, Краматорск и Лиман", – говорится в сообщении.
В настоящее время временно заблокированными в Славянске и Краматорске остались три эвакуационных поезда.
"Ждем окончания обстрела для прояснения ситуации. Пассажиров заблокированных поездов размещаем на вокзале до уточнения ситуации", - добавил глава Укрзализныци.
- Оккупанты продолжают оказывать давление на мирное население Харькова и уничтожать гражданскую инфраструктуру. В Балаклее от российского артобстрела погибли три человека, по Лозовой оккупанты ударили ракетами.
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