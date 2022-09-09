Об этом информирует в телеграмме глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий .

"Авиаудар по больнице Великописаревской общины. Россияне продолжают цинично обстреливать гражданскую инфраструктуру Сумщины – сегодня после 9 утра российская вражеская авиация, не пересекая границу Украины, обстреляла больницу", – пишет Живицкий.

Сообщается, что здание разрушено. Также пострадало мирное население.

Более подробную информацию о пострадавших и разрушениях обещают сообщить позже.

За день, 7 сентября, российский агрессор дважды ударил по территории Сумской области – 17 прилетов.

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