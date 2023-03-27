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Оккупанты нанесли авиационный удар по Бериславу на Херсонщине

27 мартa, 2023 понедельник
16:46
война с Россией

27 марта российские оккупанты нанесли авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Была повреждена гражданская инфраструктура города

Об этом сообщил глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.

"Российские оккупанты продолжают наносить удары по Бериславу. В результате очередной вражеской авиационной атаки повреждение получила гражданская инфраструктура города", - написал он.

Литвинов отметил, что пострадавших среди гражданского населения нет.

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Херсонщина
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