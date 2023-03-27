Оккупанты нанесли авиационный удар по Бериславу на Херсонщине
27 марта российские оккупанты нанесли авиационный удар по Бериславу Херсонской области. Была повреждена гражданская инфраструктура города
Об этом сообщил глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.
"Российские оккупанты продолжают наносить удары по Бериславу. В результате очередной вражеской авиационной атаки повреждение получила гражданская инфраструктура города", - написал он.
Литвинов отметил, что пострадавших среди гражданского населения нет.
- 22 марта в результате обстрела Берислава было частично разрушено админздание и поврежден музей и парк.
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