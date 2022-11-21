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Оккупанты нанесли авиационный и два ракетных удара и били из РСЗО, ВСУ поразили скопление врага, горючее и технику

21 ноября, 2022 понедельник
19:03
война с Россией

С начала суток враг нанес один авиационный, два ракетных удара и совершил более 10 обстрелов из РСЗО

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба.

"За текущие сутки противник нанес 1 авиационный, 2 ракетных удара и произвел более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск вдоль линии столкновения", - говорится в сообщении.

По данным Генштаба, на Волынском, Полесском и Сиверском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. При этом в приграничных районах Брянской и Курской областей противник продолжает удерживать отдельные подразделения своих войск, говорится в сводке.

На Слобожанском направлении враг совершил обстрелы в районах населенных пунктов Ветеринарное, Стрилеча, Глубокое, Старица, Огирцево, Зарубинка, Амбарное и Дворичная Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону, совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов, Котляровка, Табаевка, Песчаное и Крахмальное Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Площанка и Макеевка в Луганской области и Ямполевка, Торское и Берестово Донецкой области.

На Бахмутском на Авдеевском направлениях сейчас жарче всего, ведь там враг ведет наступательные действия, производит обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии объектов в районах 21 населенного пункта. Среди них – Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Водяное, Угледар, Соледар, Майорск, Марьинка и Первомайское Донецкой области.

На Запорожском направлении враг обороняется. Совершил обстрелы наших позиций из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. От артиллерийского огня противника пострадали районы 9 населенных пунктов", - говорится в сообщении Генштаба.

На Криворожском и Херсонском направлениях противник создает эшелонированную систему обороны, совершенствует фортификационное оснащение и логистическое обеспечение передовых подразделений. При этом враг продолжает обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Осокоровка, Гавриловка, Милово, Шляховое, Веселое, Высунцы, Велетенское, Станислав и Херсон.

В то же время украинские защитники, применив авиацию, нанесли удар по району сосредоточения противника.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны, в свою очередь, поразили пункт управления, склад горюче-смазочных материалов и район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники", - добавили в Генштабе.

  • Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что самым горячим направлением на фронте пока является Донецкая область, оккупанты не оставляют надежд выйти на ее административные границы, однако атакам мешает плохая погода.

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