Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба на facebook.

Удары противника получили Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты на Николаевщине. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, на одном из направлений оккупанты задействовали 4 дрона-камикадзе "Shahed -136", три из которых сбили подразделения Сил обороны.

Генштаб отмечает, что противник пытается удержать временно захваченные территории и не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.

За сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Огурцово Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново и Марьинка Донецкой области.

Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Генштаб отмечает, что сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА Shahed-136 с территории Беларуси.

ВСУ за сутки поразили 15 мест скопления врагов, ПВО, артиллерию, склады боеприпасов и 5 крылатых ракет.

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