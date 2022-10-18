Оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов и более 10 раз стреляли из РСЗО в течение суток
Во вторник, 18 октября, оккупанты нанесли 9 ракетных и 10 авиационных ударов и более 10 раз стреляли из РСЗО. Удары получили более 10 населенных пунктов
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба на facebook.
Удары противника получили Киев, Житомир, Харьков, Днепр, Кривой Рог, Запорожье, Николаев, Курахово Донецкой области и Трихаты на Николаевщине. Для этого враг использовал крылатые, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Кроме того, на одном из направлений оккупанты задействовали 4 дрона-камикадзе "Shahed -136", три из которых сбили подразделения Сил обороны.
Генштаб отмечает, что противник пытается удержать временно захваченные территории и не оставляет попыток вести наступательные действия в Бахмутском и Авдеевском направлениях.
За сутки ВСУ отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов: Огурцово Харьковской области; Белогоровка Луганской области; Новокалиново и Марьинка Донецкой области.
Республика Беларусь продолжает поддерживать вооруженную агрессию РФ против Украины, предоставляя свою инфраструктуру и воздушное пространство. Генштаб отмечает, что сохраняется угроза ракетных и авиаударов, а также применение ударных БпЛА Shahed-136 с территории Беларуси.
- ВСУ за сутки поразили 15 мест скопления врагов, ПВО, артиллерию, склады боеприпасов и 5 крылатых ракет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.79
-
EUR
Покупка 38.44Продажа 39.5
- Актуальное
- Важное