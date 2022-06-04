Оккупанты нанесли 6 ракетных ударов по Сумщине: повреждены дома
Утром 4 июня оккупанты с территории РФ обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми ракетами і повредили дома
Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .
"Сегодня около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков неуправляемыми ракетами, разорвавшимися на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района", - отметили пограничники.
Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в телеграмме , что обстрел вели с территории РФ ракетами "воздух - земля".
"В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской общины", - отметил он.
- 3 июня кафиры с территории РФ около 20 раз обстреляли Сумщину из минометов.
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