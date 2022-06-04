Об этом сообщила Госпогранслужба в телеграмме .

"Сегодня около 4 часов утра вражеская авиация осуществила 6 пусков неуправляемыми ракетами, разорвавшимися на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района", - отметили пограничники.

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в телеграмме , что обстрел вели с территории РФ ракетами "воздух - земля".

"В результате взрывов повреждены дома в одном из населенных пунктов Сумской общины", - отметил он.

3 июня кафиры с территории РФ около 20 раз обстреляли Сумщину из минометов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb