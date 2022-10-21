Оккупанты нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов в течение дня
От действий российских войск в течение дня 21 октября удары получили районы около 8 населенных пунктов Украины
Об этом пишет Генштаб ВСУ.
"Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредотачивает усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях, вместе с тем не оставляет попыток вести наступательные действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях", - говорится в сообщении.
Враг обстреливает позиции украинских войск вдоль линии столкновения и ведет воздушную разведку.
Противник продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и жилищам гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны. В течение суток оккупанты нанесли 4 ракетных и 10 авиационных ударов, совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Ударам авиационных и зенитных управляемых ракет захватчиков подверглись районы около 8 населенных пунктов. Среди них – Харьков, Запорожье и Нововоскресенское Херсонской области.
На Волынском направлении обстановка остается без существенных изменений.
В Северском и Полесском направлениях враг задействовал минометы и ствольную артиллерию для обстрелов районов населенных пунктов Украинское и Гай Черниговской области, а также Покровка на Сумщине.
В других направлениях противник совершал обстрелы:
- на Слобожанском направлении – из ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестово, Стрелка, Двухлетняя и Чугуновка;
- на Бахмутском направлении – из танков и артиллерии, в районах населенных пунктов Соледарь, Бахмут, Белогоровка, Клищиевка и Опытное;
- на Авдеевском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Водяное, Пречистовка, Первомайское и Большая Новоселка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных наступательных действий не вел. Нанес обстрелы в районах населенных пунктов Времовка, Зеленый Гай и Малая Токмачка.
На Южнобужском направлении противник совершал обстрелы военной и гражданской инфраструктуры. Огневое поражение потерпели районы населенных пунктов, недалеко от линии столкновения. Среди них – Нововоскресенское, Мирное, Давыдов Брод и Новогреднево.
А на временно оккупированной территории Луганской области РФ принимает меры по улучшению телерадиовещания.
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