Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ .

Только днем российские захватчики нанесли 5 авиационных и 25 ракетных ударов, совершили более десяти обстрелов из реактивных систем залпового огня.

"В течение суток российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея на Харьковщине, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков на Николаевщине" , – пишет пресс-служба.

На Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений.

На Слобожанском направлении рашисты били из танков и всего спектра артиллерии вблизи населенных пунктов Амбарное, Глубокое, Двуречная, Землянки, Колодязное, Красное, Купянск, Старица, Стрелечья и Фиголовка Харьковской области .

На Купянском и Лиманском направлениях враг из разнокалиберной артиллерии стрелял по районам населенных пунктов Берестово, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области ; Грековка, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка в Луганской и Колодязи и Торское Донецкой области.

На Бахмутском направлении из минометов, ствольной и реактивной артиллерии противник наносил удары вблизи населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Клещеевка, Опытное, Раздоловка, Соледар и Яковлевка на Донетчине .

На Авдеевском направлении рашисты из разнокалиберной артиллерии били по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области .

На Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Богоявленка, Великая Новоселка, Времовка, Угледар и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском направлении из всей артиллерии армия РФ била по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Зализничное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольговское и Павловка Запорожской области и Ильинка и Червоногригоровка Днепропетровской области .

На Криворожском направлении российские захватчики наносили удары из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам Качкаровки, Михайловки и Осокоровки Херсонской области .

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области .

Вооруженные Силы Украины 17 ноября поразили 3 пункта управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, а также 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта противника.

Кроме того, украинские Силы Противовоздушной обороны ВСУ сбили 5 "шахедов" и по меньшей мере 6 ракет, в том числе управляемые авиационные Х-59.

Напомним, тревога по всей Украине началась с 9 ч утра 17 ноября, за это время уже сообщалось о работе ПВО в Киевской области.

Утром 17 ноября вражеские войска нанесли ракетный удар по инфраструктуре Одесской области. Известно, что поражен логистический объект и окружающие предприятия в Одессе, известно об одном пострадавшем. Однако ракеты воздушного базирования сбила ПВО над акваторией Черного моря.