Оккупанты намерены перекрыть въезды и выезды из Мариуполя, чтобы устроить "фильтрацию" всех мужчин

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в telegram.

По его словам, процедура фильтрации набрала максимальных оборотов.

"В фильтрационных лагерях и пунктах сто процентов мужчин после стандартных фильтрационных издевательств (допрос, проверка гаджетов, осмотр тела) разделяют с другими и проводят отдельные допросы, включая инсценировку расстрела. В целом можно говорить о том, что от 5 до 10 процентов не проходит фильтрацию и после этого вывозятся в Докучаевск и Донецк. Дальнейшая судьба пока неизвестна, работаем", - написал Андрющенко.

Он добавил, что оккупанты сообщили, что 18 апреля окончательно закроют город и запретят передвигаться между его районами.

"В это время будет проведена фильтрация 100 процентов оставшихся в городе мужчин. Для этого они будут перемещены в Новоазовск. По информации, часть людей планируют мобилизовать в российский оккупационный корпус, часть по принуждению отправить на расчистку завалов, а отнесенных к неблагонадежным - изолировать. Учитывая все факторы, оккупанты собираются оставить в городе исключительно женщин и мужчин для обслуживания нужд. Мы связываем это с невозможностью содержать в городе гражданское население даже в минимально пригодных для жизни условиях", - подчеркнул Андрющенко.

15 апреля сообщалось, что в Мариуполе жители города могут получить еду после того как отработают на разборе завалов.

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