Оккупанты намеренно убили 71-летнего гражданского рыбака в Никопольском районе

Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.

"Вчера россияне снова убили гражданского жителя Никопольского района. Мужчине был семьдесят один год, он не военный и никоим образом не угрожал оккупантам на противоположном берегу бывшего водохранилища", - написал он.

По его словам, несколько снарядов попали рядом с рыбаком, еще несколько ударили по старой части города. Спасатели нашли мужчину с удочкой в руке, а рядом стоял велосипед и лежала пойманная рыба.

Евтушенко отмечает, что оккупанты увидели рыбака на берегу и намеренно начали артиллерийский обстрел. Мужчина, по имени Николай Александрович, умер мгновенно от осколка российского боеприпаса.

"Публикуя фото и сообщение, еще раз подчеркиваю, что любой выход на береговую полосу или к срезу воды может стать последним в вашей жизни. Не подвергайте свою жизнь опасности!" - призвал глава РВА.