Оккупанты намеренно убили 71-летнего гражданского рыбака в Никопольском районе
В Никопольском районе Днепропетровщины спасатели нашли на берегу реки убитого 21 октября 71-летнего гражданского мужчину, рыбачившего на противоположном от оккупантов берегу бывшего водохранилища
Об этом сообщает глава Никопольской РВА Евгений Евтушенко.
"Вчера россияне снова убили гражданского жителя Никопольского района. Мужчине был семьдесят один год, он не военный и никоим образом не угрожал оккупантам на противоположном берегу бывшего водохранилища", - написал он.
По его словам, несколько снарядов попали рядом с рыбаком, еще несколько ударили по старой части города. Спасатели нашли мужчину с удочкой в руке, а рядом стоял велосипед и лежала пойманная рыба.
Евтушенко отмечает, что оккупанты увидели рыбака на берегу и намеренно начали артиллерийский обстрел. Мужчина, по имени Николай Александрович, умер мгновенно от осколка российского боеприпаса.
"Публикуя фото и сообщение, еще раз подчеркиваю, что любой выход на береговую полосу или к срезу воды может стать последним в вашей жизни. Не подвергайте свою жизнь опасности!" - призвал глава РВА.
- Российская армия в ночь на 22 октября совершила обстрел ракетами, минометами и артиллерией Харьковской, Донецкой, Сумской и Херсонской областей. В селе Новый Коротич в результате атаки по почтовому терминалу погибли 6 человек, еще 16 пострадали.
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