Оккупанты намеренно блокируют ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС
Россия намеренно блокирует ротацию экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на временно оккупированной Запорожской АЭС
Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.
Захватническая армия также продолжает размещать на территории ЗАЭС военную технику и своих солдат.
"РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС", - говорится в сообщении.
МИД отметил, что ротация экспертов МАГАТЭ должна быть немедленно разблокирована. Также экспертов необходимо обеспечить безопасным перемещением по временно оккупированным территориям Украины в ЗАЭС.
В МИДе призвали международное сообщество немедленно отреагировать преступления РФ против гражданских ядерных объектов, препятствование работе Агентства и создание угроз жизни международных экспертов. Также призвали к расширению санкций против российской госкорпорации "Росатом", других компаний и причастных к ней институций и против других ключевых факторов атомной энергетики РФ. Также отметили настоятельную необходимость прекратить сотрудничество с РФ в сфере ядерных технологий и ограничить права и привилегии России в МАГАТЭ.
"Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор неизвестны для Европы", - подчеркнули в МИД.
- 9-10 февраля гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посещал с рабочим визитом Москву, чтобы обсудить создание безопасной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции.
- 10 февраля Государственная инспекция ядерного регулирования Украины запретила эксплуатацию энергоблоков №3, №4, №5 и №6 на Запорожской АЭС.
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