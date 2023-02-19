Оккупанты намеренно блокируют ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Об этом информирует Министерство иностранных дел Украины.

Захватническая армия также продолжает размещать на территории ЗАЭС военную технику и своих солдат.

"РФ грубо нарушает нормы международного права, подрывает нормы ядерной и радиационной безопасности, а также демонстрирует полное игнорирование резолюций Совета управляющих МАГАТЭ, требующих от России немедленно вывести военную технику и российский персонал из ЗАЭС", - говорится в сообщении.

МИД отметил, что ротация экспертов МАГАТЭ должна быть немедленно разблокирована. Также экспертов необходимо обеспечить безопасным перемещением по временно оккупированным территориям Украины в ЗАЭС.

В МИДе призвали международное сообщество немедленно отреагировать преступления РФ против гражданских ядерных объектов, препятствование работе Агентства и создание угроз жизни международных экспертов. Также призвали к расширению санкций против российской госкорпорации "Росатом", других компаний и причастных к ней институций и против других ключевых факторов атомной энергетики РФ. Также отметили настоятельную необходимость прекратить сотрудничество с РФ в сфере ядерных технологий и ограничить права и привилегии России в МАГАТЭ.

"Если Россию не остановить, ее преступные действия на украинском ядерном объекте могут привести к катастрофе, масштабы которой были до сих пор неизвестны для Европы", - подчеркнули в МИД.