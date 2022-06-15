Оккупанты накрыли огнем Николаев: разрушен жилой дом, 5 человек травмировано
Выпущенный российскими захватчиками снаряд попал в четырехэтажный жилой дом
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Как сообщает Общественное, днем 15 июня российские оккупанты обстреляли один из районов Николаева. Снаряд попал в крышу четырехэтажного дома, в результате чего были разрушены квартиры до 2 этажа.
По данным Кима, в результате обстрела пострадали 5 жителей дома.
- Напомним, в течение 14 июня в Николаевской области россияне обстреляли ряд общин и ранили 19 мирных жителей
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