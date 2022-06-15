Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Как сообщает Общественное, днем 15 июня российские оккупанты обстреляли один из районов Николаева. Снаряд попал в крышу четырехэтажного дома, в результате чего были разрушены квартиры до 2 этажа.



По данным Кима, в результате обстрела пострадали 5 жителей дома.

Напомним, в течение 14 июня в Николаевской области россияне обстреляли ряд общин и ранили 19 мирных жителей