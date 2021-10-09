Оккупанты наказывают крымчан за украинские лекарства
Так как некоторые лекарства не выпускают в России либо не сертифицируют зарубежные аналоги, крымчане вынуждены идти на риск и тайно провозить их с материковой Украины
Так, недавно в "крымских СМИ" появилась информация о том, что "полиция" Симферополя задержала 39-летнего местного жителя, который пытался завести с материковой Украины 262 упаковки незарегистрированных лекарственных препаратов в багажнике собственного авто, передает Еспресо.TV.
В то же время в социальных сетях жители республики постоянно публикуют просьбы передать какие-то лекарства, которые нельзя купить в России, но можно на материковой Украине.
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"Проблема с медикаментами, а также с лечением особенно обострилась во время пандемии. Как известно, в оккупированном Крыму, благодаря "оптимизации" медицины от оккупантов, острая нехватка медперсонала и жители полуострова вынуждены заниматься самолечением, однако здесь на их пути стоят проблемы с отсутствием в аптеках необходимых лекарственных средств. А за попытку лечиться украинскими препаратами оккупанты жестко наказывают крымчан", - объясняет положение дел портал АРК.
"То, что сейчас с нами происходить благодаря деятельности "местной власти" больше похоже на геноцид. Качество медицинского обслуживания ужаснаяое, врачей нет, в медучреждениях очереди, скорую помощь не дождаться, так еще и необходимых медикаментов в крымских аптеках не найти", - жалуются жители оккупированного Россией украинского полуострова Крым.
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