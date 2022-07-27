Оккупанты накапливают технику и используют Запорожскую АЭС как крепость, - городской глава Энергодара
Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил, что оккупанты обустраивают огневые позиции на Запорожской АЭС и в жилых кварталах города
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Вблизи Запорожской АЭС оккупанты начали использовать тяжелое вооружение. Такая ситуация наблюдается в течение последней недели. Оккупанты обстреливают соседнее побережье - город Никополь. Они прекрасно знают, что ВСУ не будут отвечать на эти обстрелы, поскольку могут повредить АЭС. Поэтому оккупанты используют Запорожскую АЭС как форт ", – рассказал Орлов.
Мэр также добавил, что россияне обустраивают свои позиции в жилых кварталах Энергодара.
"Среди жителей городов Энергодар и работников Запорожской АЭС начинают распространяться панические настроения. Поскольку оккупанты обустраивают свои позиции на АЭС и жилых кварталах, подвергая гражданских граждан опасности", - добавил он.
- 21 июля сообщалось, что на Запорожской АЭС может произойти такой же пожар , как во время Чернобыльской аварии из-за российских 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом в машинном зале 1-го энергоблока станции.
- Ранее россияне требовали , чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.69
Покупка 38.69Продажа 39.64
-
EUR
Покупка 38.93Продажа 40.08
- Актуальное
- Важное