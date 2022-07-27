Оккупанты накапливают технику и используют Запорожскую АЭС как крепость, - городской глава Энергодара

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Вблизи Запорожской АЭС оккупанты начали использовать тяжелое вооружение. Такая ситуация наблюдается в течение последней недели. Оккупанты обстреливают соседнее побережье - город Никополь. Они прекрасно знают, что ВСУ не будут отвечать на эти обстрелы, поскольку могут повредить АЭС. Поэтому оккупанты используют Запорожскую АЭС как форт ", – рассказал Орлов.

Мэр также добавил, что россияне обустраивают свои позиции в жилых кварталах Энергодара.

"Среди жителей городов Энергодар и работников Запорожской АЭС начинают распространяться панические настроения. Поскольку оккупанты обустраивают свои позиции на АЭС и жилых кварталах, подвергая гражданских граждан опасности", - добавил он.

21 июля сообщалось, что на Запорожской АЭС может произойти такой же пожар , как во время Чернобыльской аварии из-за российских 14 единиц тяжелой военной техники с боекомплектом в машинном зале 1-го энергоблока станции.

Ранее россияне требовали , чтобы администрация ЗАЭС предоставила им доступ к машинным залам атомной станции.

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