Оккупанты накапливают силы в Мелитополе, - Генштаб
Генштаб сообщил, что оккупанты наращивают количество войск в Мелитополе Запорожской области. В свою очередь на Херсонщине количество вражеских военных уменьшается
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 13 ноября.
В сообщении говорится, что россияне в Мелитополе строят по периметру города укрепления и фортификационные сооружения, а также наращивают войска. Сообщается, что подкрепление к оккупантам прибывает из временно оккупированного города Токмак.
Также известно, что гражданским запрещено приближаться к району аэродрома.
В свою очередь, по словам Генштаба, в Херсонской области во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.
- Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном городе с главной площади исчез российский флаг, оккупационные власти заявляют, что это "профилактические работы".
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