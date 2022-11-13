Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба от 13 ноября.

В сообщении говорится, что россияне в Мелитополе строят по периметру города укрепления и фортификационные сооружения, а также наращивают войска. Сообщается, что подкрепление к оккупантам прибывает из временно оккупированного города Токмак.

Также известно, что гражданским запрещено приближаться к району аэродрома.

В свою очередь, по словам Генштаба, в Херсонской области во временно занятых врагом населенных пунктах Каховка, Таврийск и Новая Каховка наблюдается уменьшение количества личного состава противника. В городах остается минимальное количество оккупантов, по улицам передвигаются патрули.

Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно оккупированном городе с главной площади исчез российский флаг, оккупационные власти заявляют, что это "профилактические работы".

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