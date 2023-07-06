Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

Советник мэра Мариуполя рассказал о ситуации в городе после гибели 12-летней Ирины Губаревой, пропавшей 30 июня в поселке Мангуш Мариупольского района.

"Фактически это дело никто не расследует, потому что сначала россияне пытались скрыть гибель девочки. Сразу было понятно, что к исчезновению Ирины причастны российские военные, потому что видели, как девушку грузили в военный автомобиль или как она сама садилась. У оккупантов своя версия, что вроде бы российский военный на авто ее сбил, испугавшись, потом пытался спрятать тело девушки, но зная хорошо этот район и понимая, куда военный потом уехал, такая версия не выдерживает минимальной критики. ничего там расследовать не будет. Самая вероятная версия, которую обсуждают в городе, что девочку похитили российские военные и увезли в другой район, где они базируются, там ее изнасиловали и убили. К сожалению, мы не узнаем правды пока не деоккупируем город", - рассказал Петр Андрющенко.

Андрющенко сказал, что девушку сегодня похоронят на Старокрымском кладбище, где похоронены все мариупольцы, убитые захватчиками с начала полномасштабного вторжения РФ.

"В результате этого случая пошла гражданская волна, поэтому сегодня в Мариуполе и районе много полицейских, росгвардия и ОМОН в стадии готовности, потому что ожидают возможные бунты или акции со стороны местного населения. Однако спорный вопрос насколько люди сегодня в Мариуполе готовы устроить бунты. Бытовой протестный потенциал у местных есть: жизнь тяжелая, гуманитарная ситуация сложная, люди недовольны, все обещания россиян оказались пшиком.Даже у ждунов есть ощущение, что их ввели в заблуждение, унеся нормальную жизнь за пустые обещания.Люди могут вспыхнуть в любое время именно на бытовой почве. Накапливается глобальное социальное недовольство. Все понимают, что все это должно вспыхнуть, единственный вопрос – когда и что станет поводом. Такая ситуация, которая произошла с девочкой, может стать поводом, но зависит, как себя поведет оккупационная администрация", - заметил советник городского главы Мариуполя.