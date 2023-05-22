Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

Мобильный оператор на территории Мариуполя уже сказал, что все получатели услуги от этого оператора должны пройти регистрацию. Сначала оккупации это происходило без паспорта, теперь они начинают перерегистрацию. Это значит, что каждый телефон будет привязан к конкретному владельцу и будет относительно легко найти по трафику, кто передавал данные или имел связи с Украиной", - рассказал Петр Андрющенко.

Таким образом, российские оккупанты пытаются вести борьбу с украинским сопротивлением.

"Мы понимаем, что с этим делать, но будет сложнее чуть-чуть, и особенно людям в городе, которые просто не зная, могут что-то передавать. Поэтому усиливаем со своей стороны работу с разъяснением, как остаться в безопасности, когда ты передаешь данные, если это просто касается жителей. Это часть репрессий, финальная точка. Даже аресты уже не помогают", - объяснил советник мэра Мариуполя.

Андрющенко отметил, что пользователи Android заметили скрытые посторонние программы на своих телефонах: "Чем это грозит - фактически твой смартфон становится открытой книгой, враг может пользоваться камерой, которая есть на смартфонах, имеет доступ к микрофону, наушникам".