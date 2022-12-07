Оккупанты начали завозить в Мариуполь из Крыма бетонные укрепления, так называемые зубы дракона, - советник мэра
Советник мэра Мариуполя заявил, что во временно оккупированный армией РФ город начали завозить крымские бетонные укрепления "зубы дракона"
Об этом информирует в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .
"Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма. По информации, полученной из наших источников, в военном городке неподалеку от Севастополя начато производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками", – написал Андрющенко.
Сообщается, что 6 декабря в Мариупольский порт прибыл груз с укреплениями, как отправили для обороны территории в треугольнике Мариуполь-Мангуш-Никольское.
"В Левобережном районе Мариуполя в районе "Утреннего" вчера впервые с начала сентября был установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка рынка автомобилей и пешеходов - мужчин независимо от возраста, передвигавшихся по улице без женщин и детей", - подчеркнул мэрский советник.
В селах Агробаза и Бердянское близ Мариуполя расселяют рашистов, на улицах появились военные патрули.
Кроме того, в село Урзуф прибыло подкрепление рядовых кафиров, командование среднего звена и военная техника: "Из-за этого в с. Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушится мобильная связь".
"В целом наблюдаем стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", - написал Андрющенко.
- Ранее Андрющенко рассказал , что в оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом и, чтобы перетапливать его на металлопродукцию, хотят запустить предприятие "АзовЭлектроСталь".
- 30 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на "гуманитарку" которой не хватает на всех.
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