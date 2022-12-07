Об этом информирует в телеграмме советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .

"Впервые в Мариуполь прибыл груз "зубов дракона" – бетонных укреплений из Крыма. По информации, полученной из наших источников, в военном городке неподалеку от Севастополя начато производство бетонных укреплений, которые массово везут на временно оккупированную территорию гражданскими грузовиками", – написал Андрющенко.

Сообщается, что 6 декабря в Мариупольский порт прибыл груз с укреплениями, как отправили для обороны территории в треугольнике Мариуполь-Мангуш-Никольское.

"В Левобережном районе Мариуполя в районе "Утреннего" вчера впервые с начала сентября был установлен мобильный блок-пост, на котором проводилась проверка рынка автомобилей и пешеходов - мужчин независимо от возраста, передвигавшихся по улице без женщин и детей", - подчеркнул мэрский советник.

В селах Агробаза и Бердянское близ Мариуполя расселяют рашистов, на улицах появились военные патрули.

Кроме того, в село Урзуф прибыло подкрепление рядовых кафиров, командование среднего звена и военная техника: "Из-за этого в с. Урзуф и Бабах-Тарама второй день подряд глушится мобильная связь".

"В целом наблюдаем стремительное усиление мер безопасности по Мариуполю и Мариупольскому району и очередное увеличение оккупационного корпуса. Мариуполь окончательно превращен в тыловую военно-логистическую базу оккупантов", - написал Андрющенко.

Ранее Андрющенко рассказал , что в оккупированном Мариуполе россияне режут завод "Азовсталь" на металлолом и, чтобы перетапливать его на металлопродукцию, хотят запустить предприятие "АзовЭлектроСталь".

30 ноября советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что в Мариупольском районе нет еды и денег, чтобы ее купить, поэтому люди вынуждены жить на "гуманитарку" которой не хватает на всех.

6 декабря советник мэра написал , что кафиры планируют снести 950 домов в захваченном Мариуполе.

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