Оккупанты начали возить школьников с ТОТ в Москву и Петербург для промывания мозгов, - Центр нацсопротивления
Начиная с сентября оккупационная администрация временно захваченных украинских территорий организует массовые поездки учащихся в Санкт-Петербург и Москву под видом "культурной карты"
Об этом информирует Центр национального сопротивления .
Власть временно оккупированных территорий Украины не прекращает системную политику псевдоинтеграции населения региона. С сентября оккупанты ввели массовые поездки учащихся в Санкт-Петербург и Москву.
Программа называется "культурная карта" и имеет целью "интегрировать молодежь".
"По факту это политика промывания мозгов, когда во время поездки детям рассказывают российскую пропаганду", - говорится в материале.
Кроме того, оккупанты пытаются привлечь подростков во временно оккупированном городе Мелитополь в свою "медиашколу", где они должны научиться делать пропаганду против Украины.
Сопротивление напоминает, что сотрудничество с вражеской пропагандой - это преступление, и призывает родителей контролировать, что делают их дети, и не разрешать им участвовать в таких проектах.
- 10 сентября стало известно, что в Мелитополе россияне установили вышки мобильной связи. Таким образом, оккупанты прослушивают телефонные разговоры местных жителей.
- В день так называемых выборов, которые устроили оккупанты, во временно оккупированном Мелитополе раздался взрыв.
- Также утром пятницы, 15 сентября, стало известно о взрыве во временно оккупированном городе .
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