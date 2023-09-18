Оккупанты начали возить школьников с ТОТ в Москву и Петербург для промывания мозгов, - Центр нацсопротивления

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

Власть временно оккупированных территорий Украины не прекращает системную политику псевдоинтеграции населения региона. С сентября оккупанты ввели массовые поездки учащихся в Санкт-Петербург и Москву.

Программа называется "культурная карта" и имеет целью "интегрировать молодежь".

"По факту это политика промывания мозгов, когда во время поездки детям рассказывают российскую пропаганду", - говорится в материале.

Кроме того, оккупанты пытаются привлечь подростков во временно оккупированном городе Мелитополь в свою "медиашколу", где они должны научиться делать пропаганду против Украины.

Сопротивление напоминает, что сотрудничество с вражеской пропагандой - это преступление, и призывает родителей контролировать, что делают их дети, и не разрешать им участвовать в таких проектах.