Об этом говорится в сводке от Генштаба ВСУ на фейсбуке.

Россияне пытаются наступать на Харьковщине и Донетчине

"Противник проводит перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях", - говорится в сообщении.

В течение суток россияне совершили 9 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Бахмутском направлении под огневое поражение попали Спорное, Берестово, Веселое, Белогоровка, Раздолевка, Бахмут, Ивановское, Клищиевка, Белая Гора, Дружба, Майорск и Нью-Йорк.

На Запорожском и Херсонском направлениях обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы населенных пунктов Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орихив, Щербаки Запорожской области и Антоновка и Херсон.

На Новопавловском направлении танковым, минометным и артиллерийским обстрелам подверглись Угледар, Пречистовка, Нескучное, Времивка и Большая Новоселка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг обстреливал Авдеевку, Первомайское, Георгиевку, Марьинку, Победу и Новомихайловку.

На Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Дворичная, Гряникивка, Купянск, Песчаное, Кисливка и Крахмальное Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмахивка в Луганской области.

На Лиманском направлении огневому воздействию подверглисьТерны Донецкой области и Макеевка, Площадка и Диброва – Луганской.

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, однако наступательные группировки оккупантов не обнаружены. В то же время обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сенькивка Черниговской области; Глубокое, Зеленое, Нескучное, Старица, Вовчанск, Чугуновка и Большой Бурлук Харьковской области.

Кроме того, Генштаб сообщил, что россияне пытаются привлечь к участию в боевых действиях осужденных женщин. В течение недели они завербовали около 50 человек из женской исправительной колонии Снежного на временно оккупированной территории Донецкой области. Их направили на территорию РФ для прохождения подготовки.



Защитники Украины ударили по вражескому пункту управления

Известно, что подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили пункт управления оккупантов, 2 района сосредоточения живой силы противника, зенитно-ракетный комплекс и склад горюче-смазочных материалов. Вместе с тем, украинская авиация в течение суток нанесла 3 удара по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян.