Оккупанты начали в ОРДЛО сборы со снайперами, минометчиками и корректировщиками арилерии, - разведка

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По информации Главного управления разведки, командование Вооруженных сил РФ на в ОРДЛО предпринимает активные меры в интересах проведения выборов в Госдуму.

"Для агитации было привлечено значительное количество российских военнослужащих, что ситуативно привело к снижению активности боевой подготовки", - говорится в сообщении.



Разведка сообщает, что с 20 сентября интенсивность подготовки оккупантов была восстановлена.



"Начато проведение военных сборов мобилизационного резерва и сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и командирами минометных батарей", - сообщили в ГУР.



Там добавили, что процесс сборов контролируют офицеры штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.