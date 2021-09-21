Оккупанты начали в ОРДЛО сборы со снайперами, минометчиками и корректировщиками арилерии, - разведка
Оккупанты снова начали боевую готовность своих войск в ОРДЛО
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
По информации Главного управления разведки, командование Вооруженных сил РФ на в ОРДЛО предпринимает активные меры в интересах проведения выборов в Госдуму.
"Для агитации было привлечено значительное количество российских военнослужащих, что ситуативно привело к снижению активности боевой подготовки", - говорится в сообщении.
Разведка сообщает, что с 20 сентября интенсивность подготовки оккупантов была восстановлена.
"Начато проведение военных сборов мобилизационного резерва и сборов со снайперами, корректировщиками артиллерийского огня и командирами минометных батарей", - сообщили в ГУР.
Там добавили, что процесс сборов контролируют офицеры штаба 8 армии Южного военного округа ВС РФ.
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