Оккупанты начали в Мариуполе мобилизацию мирных жителей, - горсовет
Лидер террористической ДНР Денис Пушилин подписал указ о создании и начале работы призывных комиссий во временно оккупированном Мариуполе
Об этом пишет Мариупольский горсовет .
Соответствующий документ размещен на ресурсах оккупационных властей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что таким образом россияне пытаются использовать местных жителей как "пушечное мясо"
"Сначала российские оккупанты принесли на Донетчину войну, разрушили ее города и села, убили десятки тысяч мирных жителей, сделали их заложниками обстоятельств, а теперь хотят сделать из них резервистов, чтобы бросать на фронт в качестве пушечного мяса. Россия уже доказала всему миру, что жизнь людей для нее ничего не стоит, это лишь ресурс для ведения кровавой и захватнической войны. Но верим, что скоро ВСУ освободят наш город от оккупантов и мариупольцы будут в безопасности", - сказал мэр.
Горсовет напомнил, что до августа в оккупированном городе будет продолжаться призыв мужчин 1996-2005 годов рождения. При этом оккупационные местные администрации должны искать граждан, не выполняющих военные обязательства, за что им угрожают уголовной ответственностью.
- В пятницу, 28 апреля, стало известно , что россияне ограничили продажу сахара во временно оккупированном Мариуполе.
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