Оккупанты начали ставить на военный учет 16-летних подростков: Гайдай о мобилизации в Луганской области
Экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что оккупационные власти создали перечень подростков, которых можно мобилизовать уже через полгода
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Мобилизация на временно оккупированной Луганщине никогда не останавливалась, она постоянно продолжается. После недавно произошедших на Луганщине псевдовыборов произошел всплеск мобилизации. Путем так называемых выборов оккупационные власти сделали перечень мужчин, которых можно мобилизовать", - пояснил Гайдай.
По его словам, начиная с 16-летнего возраста оккупанты создали военный учет подростков, забирая ребят с 18-летнего возраста.
"У россиян есть в планах, что война затянется. Поэтому они хотят иметь четкий перечень подростков, которых уже через полгода можно забрать", - подчеркнул Гайдай.
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