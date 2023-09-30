Оккупанты начали ставить на военный учет 16-летних подростков: Гайдай о мобилизации в Луганской области

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мобилизация на временно оккупированной Луганщине никогда не останавливалась, она постоянно продолжается. После недавно произошедших на Луганщине псевдовыборов произошел всплеск мобилизации. Путем так называемых выборов оккупационные власти сделали перечень мужчин, которых можно мобилизовать", - пояснил Гайдай.

По его словам, начиная с 16-летнего возраста оккупанты создали военный учет подростков, забирая ребят с 18-летнего возраста.

"У россиян есть в планах, что война затянется. Поэтому они хотят иметь четкий перечень подростков, которых уже через полгода можно забрать", - подчеркнул Гайдай.