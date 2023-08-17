Об этом информирует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .

"По дороге от Никольского до Конских Раздоров активна авиация врага. Значительное количество грузовиков с живой силой и их хламом возвращается в Никольскую часть Мариупольского района. Рассказывают местным о приказе "отступить за пирамидки", - пишет Андрющенко.

Фото: скрип deepstatemap

Кроме того, Андрющенко рассказал, что россияне приступили к интенсивному укреплению в районе лесов в Федоровском и Никольском районах.

Советник городского головы Мариуполя предположил: "Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению". Речь идет о линии Никольское – Мангуш.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей

13 июля Генштаб сообщил, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка - Новопокровка ВСУ имели некоторые успехи .

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТрО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

29 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об успехах на Бердянском и Мариупольском направлениях.

31 июля сообщалось в общей сложности за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв. км территории.

1 августа военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что западнее Угледара продолжаются бои за Приютное и Новодонецкое.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

5 августа командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал, что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

10 августа в Генштабе заявили, что Силы обороны имели успехи возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского.

15 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил , что ВСУ имели успехи в направлении Урожайного, закрепляются на достигнутых рубежах.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.