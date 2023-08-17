Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией Оккупанты начали срочно строить новую линию обороны вблизи Никольского, - советник мэра Мариуполя

Оккупанты начали срочно строить новую линию обороны вблизи Никольского, - советник мэра Мариуполя

17 августа, 2023 четверг
10:51
Война с Россией

Российские войска начали срочно строить новую линию обороны на Никольском направлении временно оккупированной Донецкой области

Об этом информирует советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко .

"По дороге от Никольского до Конских Раздоров активна авиация врага. Значительное количество грузовиков с живой силой и их хламом возвращается в Никольскую часть Мариупольского района. Рассказывают местным о приказе "отступить за пирамидки", - пишет Андрющенко.

Фото: скрип deepstatemap

Кроме того, Андрющенко рассказал, что россияне приступили к интенсивному укреплению в районе лесов в Федоровском и Никольском районах.

Советник городского головы Мариуполя предположил: "Похоже на срочное развитие очередной линии обороны по Никольскому направлению". Речь идет о линии Никольское – Мангуш.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала , что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ровнополь Донецкой области. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

5 июля на территории Запорожской области президент Украины Владимир Зеленский образовал десять военных администраций и назначил их руководителей

13 июля Генштаб сообщил, что на направлениях Новоданиловка – Широкая Балка; Малая Токмачка - Новопокровка ВСУ имели некоторые успехи .

27 июля 35-я отдельная бригада морской пехоты вместе со 129-й бригадой ТрО "Арей"освободили село Старомайорское в Донецкой области.

29 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила об успехах на Бердянском и Мариупольском направлениях.

31 июля сообщалось в общей сложности за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв. км территории.

1 августа военнослужащий ВСУ Александр Войтко заявил, что западнее Угледара продолжаются бои за Приютное и Новодонецкое.

4 августа заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Силы обороны кое-где уже прорвали первую линию обороны на юге и перешли на промежуточную.

5 августа командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал, что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных ограждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

10 августа в Генштабе заявили, что Силы обороны имели успехи возле Урожайного и юго-восточнее Старомайорского.

15 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев сообщил , что ВСУ имели успехи в направлении Урожайного, закрепляются на достигнутых рубежах.

16 августа заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что украинские военные полностью освободили Урожайное в Донецкой области. Силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.

Мариуполь
російська армія
Донетчина
Петр Андрющенко
Читайте также:
Володимир Зеленський
17 августа, 2023 четверг
Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и мобилизации в Украине
Микола Княжицький
Автор
16 августа, 2023 среда
Никто в НАТО не предлагал членство в обмен на отказ от территорий
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук
16 августа, 2023 среда
"У них на границах сидит Россия": посол Корнийчук о причине, по которой Израиль отказывается предоставлять Украине ПВО
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.25
    Покупка 37.25
    Продажа 38.03
  • EUR
    Покупка 40.73
    Продажа 41.78
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
17 августа
12:00
OPINION
Не Bacardi, а настоящая барракуда
11:41
Обзор
Что известно о морских дронах SeaBaby, которыми Украина атакует в Черном море
11:36
Россияне ударили по Заосколью Купянского района: одна женщина погибла, другая ранена
10:53
Индия ведет переговоры с Россией по импорту пшеницы со скидкой, - Reuters
10:34
Зеленский подписал законы о продолжении действия военного положения и мобилизации в Украине
10:24
СБУ задержала одессита, подозреваемого в подготовке новых ракетных ударов РФ по Киеву
10:15
Обзор
Россия рискует войной с НАТО в Черном море, экс-президент Франции вступился за Путина. Акценты мировых СМИ 17 августа
10:10
Инфографика
Курс валют на 17 августа: евро падает в цене
10:05
Гуменюк заявила, что Крымский мост "поставили на проветривание"
10:04
OPINION
Войну мы действительно проигрываем. Не на фронте, а как раз внутри
10:03
"ВСУ боятся повторного наступления на Киев": Центр стратегических коммуникаций опровергает фейк пропагандистов РФ
09:59
Эксклюзив
Россияне стянули к Угледару большие резервы, - военный
09:58
Обновлено
Украинские воины "минуснули" вражеские Ка-52 под Бахмутом и Работино
09:52
Позиция Столтенберга четкая: никакой торговли украинскими территориями, – Кулеба о словах чиновника НАТО о территориальных уступках РФ
09:49
Израиль
США одобрили продажу Израилем противоракетной системы Arrow 3 Германии
09:26
Разведка Британии оценила угрозу атак РФ на энергетическую инфраструктуру Украины этой зимой
08:58
В районах Сеньковки и Богдановки идут тяжелые бои, ВСУ имели успех южнее освобожденного Урожайного
08:39
TikTok
Нью-Йорк по соображениям безопасности запретил TikTok на государственных устройствах
08:35
Работника музея в Лондоне уволили из-за пропавших и поврежденных экспонатов
08:20
В Ливане полностью выключили электроэнергию из-за неуплаты долга
08:17
Корабельная группировка врага в Черном море достигает 9 кораблей и катеров, ракетоносители отсутствуют, - Гуменюк
08:03
Эксклюзив
В Силах обороны рассказали, что из-за усложненной логистики врага на юге обостряется гуманитарная ситуация в Крыму
08:02
OPINION
Кейс Резникова: кто придет на смену
08:00
Анонс
"Днепр-1" - "Славия": где и когда смотреть матч Лиги Европы
08:00
Обновлено
Во Львове неизвестный избил трансгендерную военную. Омбудсмен отреагировал
07:54
Инфографика
Силы обороны уничтожили 480 окупантов, 24 БПЛА и 17 артсредств
07:53
Под утро россияне атаковали Днепропетровщину ракетами
07:27
В результате теракта в Нигере погибли 17 военных
07:18
В Индии количество погибших из-за больших ливней возросло до 71
07:00
OPINION
Эмбарго на экспорт украинского зерна в ЕС нельзя продлевать. Нет ни правовых оснований, ни каких-то аргументов
07:00
Анонс
"Динамо" - "Арис": где и когда смотреть решающий матч киевлян в еврокубках
06:55
Этой осенью или зимой Украина не получит истребители F-16, - Игнат
06:19
Украина полностью запустила зону свободной торговли с Северной Македонией
06:07
Из освобожденного Урожайного вывезли последних гражданских
05:59
Белый дом
В Белом доме опровергли дискуссии о территориальных уступках РФ в обмен на членство Украины в НАТО
05:46
"Интересно, что будет": на Арестовича подали заявление в СБУ из-за высказываний, что украинцы "расчеловечили оккупантов"
05:36
В Дании россиянин пытался украсть у Центробанка $3,5 млрд – его осудили
05:08
Правительство Германии поддержало легализацию каннабиса. Слово за парламентом
04:40
Минобороны РФ заставляет ряд стран Африки отказаться от сотрудничества с ЧВК Вагнера, - ISW
04:12
Спасение от наводнения: украинские спасатели в Словении изменили направление русла реки
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV